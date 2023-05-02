Погожев Алексей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Погожев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7800. ПОГОЖЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 49 л., Медынск. у., Марксщинск. в., с. Передел. Н. С. 2 уч. Медынск. у Ст. 11З, лиш. св. 1 г. и пор. пр 3 г. Исп. 17 авг. 923.
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