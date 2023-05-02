Блащик Антонина Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блащик
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35842. БЛАЩИКЪ, АНТОНИНА ПАВлова. Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣрадзск. у., гм. Маячевице, д. Льгота, 48 л.; — Калиш. О. С., 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 12 Янв. 909. | 905 37738 1655 У. | 90 31931 1655 У. | 98 84984 1655 У. | 88 37025 169 М. | 96 80986 1655 У. | 86 55466 169 М. | 94 38395 169 М. | 87 17673 169 М. | 92 01887 170 М. | 85 72978 169 М. | 91 88508 172 М.
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