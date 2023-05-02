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Вольский Чеслав Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вольский
Имя
Чеслав
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
144180. ВОЛЬСКІЙ, ЧЕСЛАВЪ ІОСИфовъ. К. Люцинск. у., Истрск. в., д. Старой Слободы, 27 л.; — Витебск. О. С. 15 Сент. 909, 134 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг. З. Н. 5 уч. Рѣжицк. у. отъ 16 Іюля 909 г. (169 М., тюр. 5 м.), арест. отд. 1 г. Исп. 31 Окт. 909. | 907 39113 169 М.

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