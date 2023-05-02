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Корнеев Василий Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнеев
Имя
Василий
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
28 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6541. КОРНЕЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ, 22 л., Орловск. у., Городищенск. в., д. Косьяновки, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 28 марта 923.

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