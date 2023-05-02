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Орлов Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлов
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7234. ОРЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г., Вышневолоцк. у., Макаровск. в., д. Лебединой. В. Т. при 48 стр. див. Московск, окр. Ст. 205-а, лиш. св. 1 г. Исп. 15 июля 923.

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