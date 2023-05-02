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Лазарев Павел Станиславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лазарев
Имя
Павел
Отчество
Станиславович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7855. ЛАЗАРЕВ ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ, 27 л., Крестецк. у., п. Малого-Вишерского. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 16 ч. 3, 114а, 180а, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 авг. 923.

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