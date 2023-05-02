Детенышев Иван Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Детенышев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46629. ДѢТЕНЫШЕВЪ, ИВАНЪ СЕРГѢевъ. К. Гороховецк. у., Сергіевск. в., д. Ананьтной, 17 л., рд. въ г. Самарѣ; — Самарск. О. С. (во 2 р.), 9 и 1 ч. 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905. | 903 12426 169 М.
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