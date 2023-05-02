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Рощин Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рощин
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8350. РОЩИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 25 л., Гжатск., у., Семеновск. в., д. Хохловки. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 105, 114 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 30 авг. 923.

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