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Винклер Антонина Матеушева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Винклер
Имя
Антонина
Отчество
Матеушева
Дата исполнения приговора
21 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
45753. ВИНКЛЕРЪ, АНТОНИНА МАТЕУшева. К. Петроков. у., гм. Паржновица, 52 л., рд. т. же у., въ гм. Ренчно; — Петроков. О. С., 2 п. 134, 135, 149 и 1480 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 21 Апр. 905.

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