Бартош Ефим Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартош
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129893. БАРТОШЪ, ЕФИМЪ ИГНАТЪевъ. К. Прилукск. у., Переволчанск. в., с. Краснянъ, 38 л.; — Иркутск. С. 11., 115, 4 п. 134, 135, 9 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 2 г. Исп. 29 Сент. 909.
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