Пудова-Яблокова Павлина Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пудова-Яблокова
- Имя
- Павлина
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18451. ПУДОВА-ЯБЛОКОВА, ПАВЛИНА ДМИТРИЕВНА, 23 л. Гр. Селигаличск. у., Верховск. в.; — Н. С. 1 Городск. р. 6 отд. г. Петрограда. Кража, лш. св. 3 г. Исп. 9 февр. 920.
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