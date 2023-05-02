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Лиманский Борис Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лиманский
Имя
Борис
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8089. ЛИМАНСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, 46 л., г. Новохоперска. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 95 и 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 1 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 6 авг. 923.

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