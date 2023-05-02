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Малоненков Осип Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малоненков
Имя
Осип
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8888. Малоненков Осип Петрович, 28 л., Смоленск. г., Сычевск. у., Тесовск. в., д. Лисиченко. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 113, 116, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 10 нояб. 926.

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