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Алексеева Прасковья Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеева
Имя
Прасковья
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129386. АЛЕКСѢЕВА, ПРАСКОВЬЯ Иванова. Мщ. приг. Печеры, Псков. у., 32 л.; — Псков. У. С. 20 Нояб. 908, 14² и 169 М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 56961, тюр. 4½ м. Исп. 15 Окт. 909.

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