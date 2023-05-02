Алексеева Прасковья Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129386. АЛЕКСѢЕВА, ПРАСКОВЬЯ Иванова. Мщ. приг. Печеры, Псков. у., 32 л.; — Псков. У. С. 20 Нояб. 908, 14² и 169 М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 56961, тюр. 4½ м. Исп. 15 Окт. 909.
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