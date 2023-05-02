Киселев Трофим Никанорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Никанорович
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4306. КИСЕЛЕВ ТРОФИМ НИКАНОРОВИЧ, 23 л., Яранск. у., Притыкинск. в., д. Елофимихи. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 205а, лит. св. 2 г. 8 м. П. в. з. с. 31/ІІІ—24.
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