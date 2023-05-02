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Киселев Трофим Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Трофим
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
31 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4306. КИСЕЛЕВ ТРОФИМ НИКАНОРОВИЧ, 23 л., Яранск. у., Притыкинск. в., д. Елофимихи. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 205а, лит. св. 2 г. 8 м. П. в. з. с. 31/ІІІ—24.

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