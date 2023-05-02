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Доманов Макарий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доманов
Имя
Макарий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
4023. ДОМАНОВ МАКАРИЙ ИВАНОВИЧ, 26 л., б. Царицынск. у., Липовск. в., с. Ягодного. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2 и 183 ч. 1, лиш. св. 3 г. 4 м. п пор. пр. 3 г. Исп. 31 сент. 923.

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