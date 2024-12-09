Макаров Степан Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Степан
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96200. МАКАРОВЪ, СТЕПАНЪ АНТОновъ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Рязанск. у., Кузьминск. в., с. Сельцъ; — Ярославск. О. С., 21 Мая 911, 132¹, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 4 Іюля 911. | 907 58565 2 ч. 1655 У. | 97 90801 1647 У. | 904 60418 1655 У. | 90 54497 1692 У. | 902 5232 1647 У. | 86 7172 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.