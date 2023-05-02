Чернявский Генрих Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернявский
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 513
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155788. ЧЕРНЯВСКІЙ, ГЕНРИХЪ Войцѣховъ. К. Проскуровск. у., Сарновск. в., д. Новой-Куровечки, 22 л.; — М. С. 3 уч. Проскуров. окр. 30 Окт. 909, 14², 169, 2 и 8 п. 170 М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 33598, тюр. 10 м. Исп. въ Нояб. 909. | 908 28694 169 М.
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