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Богатырев Вениамин Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богатырев
Имя
Вениамин
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
03 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
672. Богатырев Вениамин Николаевич, 25 л., г. Воткинска. Н. С. 1 уч. Ижевск. у. Ст. 2 ч. 86, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ѴІІ—26.

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