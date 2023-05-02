Шюти Андрей Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шюти
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8382. ШЮТИ, АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 23 л. Гр. Ровненск. у., д. Катовки; - Ревтриб. обл. немцев Поволжья. Провокация, прин. раб. 10 л. Исп. 27 мая 919.
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