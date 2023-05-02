Зеленецкий Леонтий Еремеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеленецкий
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Еремеев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46876. ЗЕЛЕНЕЦКІЙ, ЛЕОНТІЙ ЕРЕМѢевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Липовецк. у., Юркозецк. в., д. Шуры-Бандуранской, 28 л.; — Уманск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 148, 152, 1653 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 10 Іюня 905. | 900 92552 1654¹ У. | 99 66450 169 М.
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