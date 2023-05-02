Любочкин Федор Зосимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любочкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Зосимович
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8402. ЛЮБОЧКИН ФЕДОР ЗОСИМОВИЧ, 22 л., Стародубск у., Кистерск. в., д. Андроповичи. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «е», 208, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 янв. 923.
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