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Любочкин Федор Зосимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любочкин
Имя
Федор
Отчество
Зосимович
Дата исполнения приговора
17 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8402. ЛЮБОЧКИН ФЕДОР ЗОСИМОВИЧ, 22 л., Стародубск у., Кистерск. в., д. Андроповичи. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «е», 208, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 янв. 923.

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