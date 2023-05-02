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Дымченко Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дымченко
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4244. ДЫМЧЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л., Мелитопольск. у., д. Бабина. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 5 л. Исп. 17 июня 923.

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