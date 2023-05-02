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Сидоров Федор Демьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Федор
Отчество
Демьянович
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9084. СИДОРОВ ФЕДОР ДЕМЬЯНОВИЧ, 53 л., Череповецк. у., Луковск. в., д. Успенское. Череповецк. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. Исп. 1 июня 923.

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