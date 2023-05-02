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Пензина Александра Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пензина
Имя
Александра
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
27 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
27541. ПЕНЗИНА, АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА, 32 л. Гр. Верхне-Уральск. у., Карагайск. в. и ст.; — Н. С. 4 уч. г. Челябинска. Самогон., р. 3 г. Исп. 27 июля 920.

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