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Зайцев Осип Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Осип
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
46819. ЗАЙЦЕВЪ, ОСИПЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Донецк. окр., Голодаево-Сариновск. в. и сл., 20 л.; — Новочеркасск. О. С., 134, 135, 139, 1451 и 4 п. 1453 У., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 10 л. Исп. 10 Іюня 905.

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