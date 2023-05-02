Анкудимов Ефрем Афиногенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анкудимов
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Афиногенов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44901. АНКУДИМОВЪ, ЕФРЕМЪ АФИНОгеновъ. К. Новоалександров. у., Скопишск. в., 32 л., рд. Иллукстск. у., въ м. Суббатѣ; — Фридрихшт.-Иллукстск. С. М. С., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 11 Іюня 905.
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