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Кузьмин Алексей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Алексей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7408. КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Рыбинск. у., Капринск. в., д. Сперышно. В. Т. Триб. б. Петроградск окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 сент. 923.

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