Кузьмин Алексей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7408. КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Рыбинск. у., Капринск. в., д. Сперышно. В. Т. Триб. б. Петроградск окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 сент. 923.
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