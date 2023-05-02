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Кабот Антон Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кабот
Имя
Антон
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
12 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
31936. КАБОТЪ, АНТОНЪ ИВАНОВЪ. К. Брезин. у., гм. Липины, д. Бученъ, 33 л.; — Калиш. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 12 Янв. 905. | 902 80895 170 М. | 901 34764 170¹ М.

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