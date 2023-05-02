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Даценко Лаврентий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даценко
Имя
Лаврентий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3752. ДАЦЕНКО ЛАВРЕНТИЙ СТЕПАНОВИЧ, 25 л., Черниговск. г., Локотск. в., с. Макова В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», пор. пр. 1 г. Исп. 16 марта 923.

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