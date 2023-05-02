Рапник Александра Кузьминична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рапник
- Имя
- Александра
- Отчество
- Кузьминична
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18529. РАПНИК, АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНИЧНА, 23 л. Рд. в Свенцянск. у., Довелишск. в.; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 6 м. Исп. 10 дек. 920.
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