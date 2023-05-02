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Ара Михкель Эндреков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ара
Имя
Михкель
Отчество
Эндреков
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129593. АРА, МИХКЕЛЬ ЭНДРЕКОВЪ. К. Гапсальск. у., Ванамойзск. в., с. Альткюла, 37 л.; — М. С. 2 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 16 Окт. 909, 6 п. 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Окт. 909.

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