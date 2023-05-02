Ара Михкель Эндреков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ара
- Имя
- Михкель
- Отчество
- Эндреков
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129593. АРА, МИХКЕЛЬ ЭНДРЕКОВЪ. К. Гапсальск. у., Ванамойзск. в., с. Альткюла, 37 л.; — М. С. 2 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 16 Окт. 909, 6 п. 13, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Окт. 909.
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