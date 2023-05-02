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Бахтеев Михаил Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахтеев
Имя
Михаил
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
11 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45156. БАХТЕЕВЪ, МИХАИЛЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Шадринска, 20 л., рд. въ г. Копалѣ; — Вѣрнен. О. С. (во 2 р.), 3 п. 14, 14¹ и 1 п. 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 11 Апр. 905. | 903 19769 1647 У.

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