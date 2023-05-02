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Палицын Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Палицын
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9807. Палицын Иван Васильевич, 21 г., Нижне-Ломовск. у., Верхне-Ломовск. в., с. Покровской Слободки. Пензенск. Г. С. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9 янв. 926.

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