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Шабаш Василий Висильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабаш
Имя
Василий
Отчество
Висильев
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 276
Источник
Скан
Оригинальная запись
36757. ШАБАШЪ, ВАСИЛІЙ ВИСИЛЬЕВЪ. Мщ. г. Опочки, 38 л., рд. въ д. Пахомовѣ, Жадринск. в., Опочецк. у.; — З. Н. 4 уч. Опочецк. у. (во 2 р.), 169, 2, 3 и 5 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 24 Дек. 904.

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