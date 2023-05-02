Аникин Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129529. аникинъ, Василій Ивановъ. К. Саратов. у., в. и с. Алексѣевскаго, 26 л., рд. Аткарск. у., въ Еланск. в. и с.; — Томск. О. С. 11 Сент. 909, 134, 135, 148, 149, 152, 975 и 977 У., тюр. 2 м. Исп. 15 Окт. 909.
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