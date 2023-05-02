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Марголин Василий Арсеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марголин
Имя
Василий
Отчество
Арсеньевич
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8735. МАРГОЛИН ВАСИЛИЙ АРСЕНЬЕВИЧ, 22 л., Ржевск. у., Ново-Ржевск. в., д. Олешино. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 180 п. «ж», 220, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 мая 923.

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