Ильченко Павел Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильченко
- Имя
- Павел
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146560. ИЛЬЧЕНКО. ПАВЕЛЪ ФИЛИПповъ. К. Елисаветград. у., Злынск. в., пос. Розсоховатаго, 53 л.; — Елисаветград. О. С. 30 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 2 п. 1ч. 1433 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 19 Нояб. 909. | 21 Мая 93 г. З. Н. 10 уч. Елисаветградск. у., 170 М. — тюр. 7 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.