Абдулгазиэов Латфулла Гатлатович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдулгазиэов
- Имя
- Латфулла
- Отчество
- Гатлатович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28. Абдулгазиэов Латфулла Гатлатович, 28 л., Оренбургск. у., Пречистенск. в., с. Верхне-Сибинки. Уральск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 86, 180 п. п. "б", "в", 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29 апр. 926.
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