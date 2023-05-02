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Щеголев Давид Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щеголев
Имя
Давид
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12311. ЩЕГОЛЕВ, ДАВИД ТИМОФЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Холмск. у., Каменск. в., д. Рыбухи; — С. 10 зап. Стрелк. п. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 26 окт. 920.

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