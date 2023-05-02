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Клочков Иван Минеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клочков
Имя
Иван
Отчество
Минеевич
Дата исполнения приговора
21 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6025. КЛОЧКОВ ИВАН МИНЕЕВИЧ, 22 л., б. Екатеринбургск. у., Черемисск. в., д. Шайтанки, В. Т. Западно-Сибирск. окр., Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2 г., Исп. 21 авг. 923.

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