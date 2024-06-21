Мартинович Семен Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартинович
- Имя
- Семен
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84690. МАРТИНОВИЧЪ, СЕМЕНЪ ЗАхаровъ, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бобруйск. у., Осовецк. в., д. Рухова; — Минск. О. С., 18 Апр. 911, 13, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1647 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Мая 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 114418, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 93282. | 904 51842 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 15681. | 902 75683 169 М. | 88 87901 1647 У. | 99 42483 169 М.
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