Иванова Анна Филиппова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Филиппова
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46970. ИВАНОВА, АННА ФИЛИППОВА. К. Старорусск. у., Дубовицк. в., д. Пустого Чернеца, 18 л., рд. въ г. Кронштадтѣ; — Г. С. 3 уч. г. Кронштадта (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.