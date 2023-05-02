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Колотушкин Антон Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колотушкин
Имя
Антон
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6278. КОЛОТУШКИН АНТОН АНДРЕЕВИЧ, 21 г., Белебеевск. у., Шаранск. в., д. Ладани, Н. С. 11 уч. Белебеевск. у., Ст. 150, лиш. св. 2 г., Исп. 19 окт. 923.

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