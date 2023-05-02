Гагиев Муса Боциев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гагиев
- Имя
- Муса
- Отчество
- Боциев
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45943. ГАГІЕВЪ, МУСА БОЦІЕВЪ. Под. с., жит. отсел. Верхней Кани, Санибанскаго общ., Владикавказ. окр., 25 л.; — Владикавказ. О. С., 115 и 1 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. и 10 дн. Исп. 18 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.