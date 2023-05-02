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Гагиев Муса Боциев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гагиев
Имя
Муса
Отчество
Боциев
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45943. ГАГІЕВЪ, МУСА БОЦІЕВЪ. Под. с., жит. отсел. Верхней Кани, Санибанскаго общ., Владикавказ. окр., 25 л.; — Владикавказ. О. С., 115 и 1 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. и 10 дн. Исп. 18 Іюня 905.

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