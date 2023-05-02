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Азарьянц Давыд Джалибов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азарьянц
Имя
Давыд
Отчество
Джалибов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
129338. АЗАРЬЯНЦЪ, ДАВЫДЪ ДЖАлибовъ. Армян. Зангезурск. у., с. Каладарасы, 44 л.; — М. С. 2 уч. Екатеринодарск. окр. 18 Сент. 909, 172 (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909.

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