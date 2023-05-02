Азарьянц Давыд Джалибов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азарьянц
- Имя
- Давыд
- Отчество
- Джалибов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129338. АЗАРЬЯНЦЪ, ДАВЫДЪ ДЖАлибовъ. Армян. Зангезурск. у., с. Каладарасы, 44 л.; — М. С. 2 уч. Екатеринодарск. окр. 18 Сент. 909, 172 (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909.
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