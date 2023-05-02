Иванов Михаил Арсеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Арсеньевич
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5155. ИВАНОВ МИХАИЛ АРСЕНЬЕВИЧ, 20 л., Тутаевск. у., Курякинск. в., д. Фемятиль. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 95 и 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 ноября 923.
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