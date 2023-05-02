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Якимов Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якимов
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
21 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 389
Источник
Скан
Оригинальная запись
13464. ЯКИМОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 17 л., Тюменск. окр., Тугулымск. р., с. Ертарского. Н. С. 5 уч. Сев.-Кавказск. края. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 21/ѴІІ—26.

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