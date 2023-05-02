Зулаев Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗулаев Иван Кузьмич

Зулаев Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зулаев
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
10 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3550. ЗУЛАЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ, 26 л., Алатырск. у., Ждамировск. в., с. Сырем. Ульяновск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «б», 142, 205, 220, лиш. св. 1 г. 2 м. 6 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10/ѴІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close