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Пахоменков Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пахоменков
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
18001. ПАХОМЕНКОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 50 л. Гр. Новгородск. у., Оскуйск. в., д. Ольховатино; — Н. С. 10 уч. Тихвинск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 25 апр. 920.

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